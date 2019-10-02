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10. 02. 2019

В Лионе в булочной прогремел взрыв: есть жертвы


Во французском городе Лион в булочной прогремел взрыв, после которого последовал пожар. Есть жертвы, сообщает Le Progres в воскресенье, 10 февраля.

Инцидент произошел вечером 9 февраляю Взрыв прогремел в булочной, расположенной на первом этаже жилого дома. После этого огонь начал распространяться вверх по зданию.

Жертвами взрыва стали два человека, в том числе один ребенок. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Причина взрыва пока не установлена, полиция проводит расследование.

#incendie à Lyon route de Vienne pic.twitter.com/NYxs8j69k6

— Johan Richard (@novaric) 9 февраля 2019 г.

Напомним, ранее взрыв прогремел в ресторане в Греции, погибли три человека.

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Источник: korrespondent.net

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