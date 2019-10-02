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10. 02. 2019

Президенту Финляндии предстоит операция


Президенту Финляндии Саули Ниинисте в ближайшие две недели проведут операцию на бедре. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 9 февраля.
 
"К сожалению, для меня это была последняя игра в сезоне – в течение двух недель запланирована операция на бедре. В следующем сезоне будет лучшая игра!" – написал он.
 
9 февраля на открытом воздухе в центре Хельсинки прошел хоккейный матч с участием 70-летнего Ниинисте. В игре также приняли участие легенды хоккея Яри Курри и Вячеслав Фетисов.
 
Команда, за которую играл президент Финляндии, уступила коллективу Фетисова со счетом 7:9. При этом Ниинисте дважды забросил шайбу.


 
Напомним, ранее президент Бразилии перенес семичасовую операцию. Кроме того, супруге президента Сирии удалили раковую опухоль.

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Источник: korrespondent.net

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