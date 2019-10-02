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10. 02. 2019

Убийство Гандзюк: Мангера исключили из Батькивщины


Партия Батькивщина исключила из своих рядов председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, связанного с подозреваемым в организации убийства советника мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщила пресс-службу партии в субботу, 9 февраля.
 
Отмечается, что решение было принято на заседании бюро 8 февраля. Тем же решением бюро рекомендовало Мангеру оставить должность председателя Херсонского областного совета.
 
Ранее сообщалось, что председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер связан с подозреваемым в организации убийства Гандзюк – Алексеем "Москалом" Левиним, который сбежал за границу. Кроме того, активисты и близкие убитой называют Мангера одним из заказчиков ее убийства.
 
Глава Херсонского облсовета опровергает, что имел связь с "Москалом"-Левиным.
 
Напомним, 31 июля 2018 года неизвестный в Херсоне облил Гандзюк концентрированной серной кислотой, в результате чего она получила обширные ожоги. После трех месяцев лечения в Киеве активистка умерла в больнице.

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Источник: korrespondent.net

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