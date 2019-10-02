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10. 02. 2019

Чехия готова вывести войска из Афганистана


Если США примут решение о выводе своих войск из Афганистана, Чехия поступит аналогично. Об этом заявил глава чешского Министерства обороны Любомир Метнар, сообщает Nоvinky.

"Если переговоры с Талибаном будут успешными и приведут к внутриполитической стабильности в Афганистане, то и безопасность должна улучшиться. В случае если дело дойдет до снижения количества или полного отвода американских войск, то мы будем на это адекватно реагировать. То есть, если из Афганистана уйдут американцы, мы тоже оттуда уйдем", – сказал министр.

Он отметил, что решение еще не принято. В Чехии следят за ходом переговоров в Афганистане, анализируют развитие ситуации в этой стране и, исходя из этого, готовы к дальнейшим действиям.

Напомним, ранее появилась информация о выводе половины войск США из Афганистана. В то же время в Белом доме заявили, что пока приказа о выводе войск из Афганистана не было.

Численность воинского контингента США в Афганистане составляет 14 тысяч человек. Они как обучают афганских коллег, так и принимают участие в отдельных контртеррористических операциях против террористических группировок, таких как Исламское государство и Талибан.

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Источник: korrespondent.net

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