Итоги 09.02: Штурм полиции и отбор на Евровидение



Протесты "желтых жилетов" во Франции: одному из митингующих оторвало руку

Во Франции прошли новые акции протеста "желтых жилетов". В Париже один из участников протестного движения получил серьезное увечье во время столкновений с полицией ему оторвало руку. В Париже правоохранители задержали по меньшей мере 36 участников протестов.

В Киеве штурмовали управление полиции

Перед встречей кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями на Контрактовой площади в Киеве полиция задержала людей с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?". По данным полиции, у задержанных обнаружили пистолет, ножи, газовые баллончики.



Вскоре возле отделения на ул. Хорива собрались сторонники задержанных, они пошли на штурм участка. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки. В результате были задержаны 40 человек. Пострадали трое полицейских.

Нацотбор на Евровидение-2019: определились первые полуфиналисты

Победителями первого полуфинала национального отбора на Евровидение-2019 стали Yuko, Brunettes Shoot Blondes и Maruv.

Второй полуфинал состоится 16 февраля. За право представлять Украину на песенном конкурсе в Нацотборе будут бороться Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, KiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii, Freedom Jazz.

Дом Авакова обстреляли салютами и файерами

Несколько десятков активистов приехали к дому министра внутренних дел Арсена Авакова. Они требовали расследовать убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк, а также отпустить задержанных участников акции "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?". Участники акции жгли файеры, использовали несколько дымовых шашек и салютных установок.

В Риме прошли массовые акции протеста

Сотни тысяч итальянцев приняли участие в манифестации крупнейших итальянских профсоюзных объединений в Риме. Митингующие протестовали против политики действующего правительства и требовали реформ, способствующих росту экономики.

Главу Херсонского облсовета Мангера исключили из Батькивщины

Партия Батькивщина исключила из своих рядов председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, связанного с подозреваемым в организации убийства советника мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк. Мангеру также рекомендовали оставить должность председателя Херсонского облсовета.

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Источник: korrespondent.net