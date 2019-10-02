В Таиланде в аварии двух судов пострадали дети-туристы

В Таиланде в столкновения катера и баржи у восточного побережья острова Ранг в провинции Пхукет пострадали семь человек, в том числе пять китайских туристов, среди которых было двое детей. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Отмечено, что столкновения с баржей произошло, когда скоростная лодка, на борту которого находились десять туристов из Китая, возвращался с острова Пхи-Пхи.

«В результате аварии пострадали капитан, его помощник, а также пять китайцев, среди которых было двое детей. Помочь добраться до суши им помогли находились рядом лодки », - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие были отправлены в больницу, а причина столкновения выясняется.

По данным издания, это уже второй за неделю инцидент, в котором пострадали китайские туристы. В минувший четверг лодка врезалась в подводную скалу и затонул у острова Самет в провинции Районг. Тогда различные травмы получили двое китайцев.

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Источник: korrespondent.net