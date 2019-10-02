Сутки на Донбассе: ранены трое военных

За прошедшие сутки, 9 февраля, сепаратисты десять раз нарушили режим прекращения огня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом в воскресенье, 10 февраля, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Отмечено, что половину всех обстрелов было осуществлено с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.
«Вследствие преступных обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения», - доложили в штабе ООС.
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Источник: korrespondent.net
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