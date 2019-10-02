Число жертв обрушения дома в Стамбуле возросло до 21 человека

В Стамбуле число погибших в результате обрушения жилого дома возросло до 21 человека. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу на пресс-конференции, сообщает в воскресенье, 10 февраля, УНН.

Указано, что еще 14 человек получили ранения, семеро пострадавших находятся в реанимации.

По данным турецкого министра, в момент обрушения в здании находились 35 жителей. Ранее власти заявляли, что в доме проживали 43 человека. До сих пор непонятно, остаются ли еще жители под завалами, однако поисковая операция продолжается, добавил Сойлу.

В свою очередь президент Реджеп Тайип Эрдоган, прибыв на место происшествия, заявил, что его стране предстоит понять из произошедшего "большое число уроков". По его словам, трагедия произошла из-за того, что "здание было возведено незаконно, просто ради заработка денег".

Предполагается, что теперь во всех домах в окрестностях проведут проверку. Позже турецкий министр экологии и градостроительства Мурат Курум сообщил, что жителей десяти домов по соседству с местом катастрофы эвакуировали.

Ранее сообщалось о 18 погибших в результате обрушения дома в Стамбуле.

Напомним, многоэтажное здание в стамбульском районе Картал с 35 жителями внутри рухнуло вечером 6 февраля по неизвестным причинам.

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Источник: korrespondent.net