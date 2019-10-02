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10. 02. 2019

В Мексике застрелили журналиста

В Мексике неизвестные расстреляли радиоведущего Хесуса Рамоса Родригеса, работавшего на станции Nuestra Region. Об этом сообщило издание Excelsior.

Указано, что мужчина был убит во время завтрака. Инцидент произошел в муниципалитете Эмилиано-Сапата.

Известно также, что 10 февраля журналисту должно было исполниться 69 лет.

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Источник: korrespondent.net

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