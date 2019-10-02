На пожарах в Украине погибли более 300 человек

С начала 2019 года на пожарах в Украине уже погибли более 300 человек. Об этом в воскресенье, 10 февраля, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"Только с начала 2019 года пожары унесли жизни уже более 300 граждан, еще 171 - получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что чаще всего во время отопительного сезона пожары в жилом секторе возникают в результате неосторожного обращения с печным отоплением, из-за неисправных бытовых приборов и перегрузки электросети.
В связи с этим Служба спасения призывает граждан всегда соблюдать простые правила безопасности в быту для того, чтобы не стать частью неутешительной статистики.
Ранее в Днепропетровской области три человека погибли во время пожара.
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Источник: korrespondent.net
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