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10. 02. 2019

Украинцев предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Украинские синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности в горах Карпаты на территории Ивано-Франковской области. Об этом в воскресенье, 10 февраля, сообщает пресс-центр ГСЧС.

"Внимание! Предупреждение о лавинной опасности! 11 февраля, в результате оттепели, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Карпатах в среду, 6 февраля, сошли две лавины.

Перед этим в Закарпатской области 3 февраля произошло семь сходов лавин.

А 31 января в Закарпатской области снежная лавина перекрыла половину проезжей части автомобильной трассы вблизи села Деловое в Раховском районе.

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Источник: korrespondent.net

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