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10. 02. 2019

В Украине от осложнений кори умер студент-медик

В результате осложнений от кори 9 февраля умер студент Винницкого национального медицинского университета. Об этом в воскресенье, 10 февраля, сообщает студенческий совет Винницкой области в Facebook.

"9 февраля в результате осложнений от кори - коревой пневмонии - умер студент Винницкого национального медицинского университета Бутенко Сергей", - говорится в сообщении.

Ранее сотрудники Министерства здравоохранения начали болеть корью.

Как сообщалось, на прошлой неделе Ульяна Супрун заявила, что Минздрав не будет объявлять эпидемию кори, несмотря на то, что за январь в Украине ей заболели более 15 тысяч человек, что в несколько раз превышает темпы предыдущего года.

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Источник: korrespondent.net

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