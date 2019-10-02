В Украине от осложнений кори умер студент-медик

В результате осложнений от кори 9 февраля умер студент Винницкого национального медицинского университета. Об этом в воскресенье, 10 февраля, сообщает студенческий совет Винницкой области в Facebook.

"9 февраля в результате осложнений от кори - коревой пневмонии - умер студент Винницкого национального медицинского университета Бутенко Сергей", - говорится в сообщении.

Ранее сотрудники Министерства здравоохранения начали болеть корью.

Как сообщалось, на прошлой неделе Ульяна Супрун заявила, что Минздрав не будет объявлять эпидемию кори, несмотря на то, что за январь в Украине ей заболели более 15 тысяч человек, что в несколько раз превышает темпы предыдущего года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net