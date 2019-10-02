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10. 02. 2019

В Китае произошло ДТП с участием 23 авто, есть жертвы

В Китае ночью в воскресенье, 10 февраля, произошло масштабное ДТП с участием 23 автомобилей. В результате аварии погибли, по меньшей мере, пять человек, сообщает Fox News.

"Пять человек погибли в результате ДТП с участием 23 автомобилей на шоссе в центральном Китае", - говорится в сообщении.

Указано, что авария произошла после 5:00 в воскресенье около города Аньцзи в провинции Аньхой.

На данный момент в полиции еще не выяснили причины аварии, но указывают на погодные условия - дождь, снег, заносы на дорогах.

Ранее в аннексированном Крыму на трассе столкнулись пять автомобилей, включая два грузовика, в результате чего один из водителей погиб.

Перед этим на автомагистрали Струма, что на юге Болгарии, случилось ДТП с участием 30 автомобилей. В результате один человек погиб, а 16 получили травмы.

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Источник: korrespondent.net

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