В Херсонской области женщину задержали при попытке убить бывшего мужа

В Херсонской области женщина и ее двое знакомых были задержаны при попытке совершить покушение на ее бывшего мужа. Об этом со ссылкой на данные правоохранительных органов сообщает в воскресенье, 10 февраля, УНН.

Указано, что злоумышленников задержали рядом с домом, где живет бывший муж, которого планировали убить ради наживы.

"Трое подозреваемых - бывшая жена 1989 года рождения и двое ее знакомых 1988 и 1980 годов рождения - планировали зарезать мужа, расчленить его тело и закопать остатки. После чего злоумышленники планировали забрать все ценности из дома жертвы и исчезнуть", - информирует агентство.

Однако, как отмечается, правоохранителям стало известно о подготовке убийства. Всех подозреваемых задержали до момента совершения преступления.

Сейчас идет следствие по признакам преступления по статье подготовка к умышленному убийству.

Ранее в Харькове неизвестные пытались убить заместителя директора акционерного общества Харьковоблэнерго.

Также сообщалось, что в Киеве неизвестные совершили покушение на бизнесмена в Соломенском районе города. Пострадавший получил выстрел в голову.

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Источник: korrespondent.net