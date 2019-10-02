На Донбассе с начала суток не стреляли - ООС

С начала текущих суток, 10 февраля, по состоянию на 12:00 воскресенья в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе случаев нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов пока не фиксировали. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

"По состоянию на 12:00 в районе отпора и сдерживания в Донецкой и Луганской областях случаев нарушения режима прекращения огня пока не фиксировалось, потерь в рядах украинских войск нет", - доложили в штабе.

Напомним, за минувшие сутки, 9 февраля, штаб ООС насчитал десять фактов открытия сепаратистами огня в сторону позиций украинских подразделений. При этом в пяти случаях применялись минометы запрещенных калибров.

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Источник: korrespondent.net