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10. 02. 2019

В Сирии пошли в финальную атаку на Исламское государство

 
Поддерживаемые США Сирийские демократические силы (SDF) заявили о начале "окончательной битвы", чтобы вытеснить террористов "Исламского государства" из их последнего района в восточной Сирии, сообщает AFP.
 
В 2014 году ИГИЛ захватила большую часть Сирии и соседней Ирак, объявив там "халифат", но в результате различных военных наступательных операций террористы теперь контролируют лишь один регион в восточной сирийской провинции Дейр-Эз-Зор площадью примерно в 5 квадратных километров.
 
Бойцы SDF примерно на неделю приостанавливали операцию, чтобы позволить сбежать гражданским лицам, и в субботу, 9 февраля, объявили о возобновоении наступления.
 
По данным сирийских сил, на определенной территории все еще может быть 600 боевиков, большинство из которых - иностранцы. Считается также, что там еще находятся сотни гражданских лиц.
 
SDF начали операцию против ИГИЛ в Дейр-Эз-Зора в сентябре 2018 года. За это время в боях погибло более 1200 боевиков, более 670 бойцов SDF и около 400 гражданских лиц.
 
Напомним, что по данным США, под контролем Исламского государства в Сирии осталось до 1,5 тысячи боевиков.
 

Источник: korrespondent.net

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