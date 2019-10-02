ВВС удалила скандальную публикацию о Порошенко

Служба BBC удалила со своего сайта статью, на которую подал иск президент Петр Порошенко, поскольку ожидает решения суда, сообщает Громадське.

"Мы решили удалить статью с нашего сайта на время ожидания результата", - говорится в сообщении.

Также в BBC считают, что "действовали в интересах общества и будут продолжать защищать это дело".

Напомним, что в 2018 году президент Петр Порошенко подал иск против ВВС за клевету из-за материала о том, что посредники украинского руководителя заплатили менее 400 тысяч долларов за его первую встречу с Дональдом Трампом.

В иске говорится, что BBC отказалось опубликовать опровержение или извинение, и эта история остается доступной на сайте BBC. По состоянию на 10 февраля публикация недоступна.

В материале BBC говорилось, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов от посредников Порошенко за организацию первой встречи между ним и Дональдом Трампом в июне 2017 года.

В администрации Порошенко назвали публикацию ВВС откровеннойложью и потребовали опровержения данной информации.

9 февраля юрист компании Atkins Thomson Solicitors Грэхем Аткинс, представляющий интересы президента Петра Порошенко в иске против ВВС, заявил, что Высокий суд Англии признал публикацию издания такой, что нанесла вред репутации Порошенко.

8 февраля издание PressGazette сообщило, что суд в Лондоне в ходе предварительного слушания дела признал однобоким материал ВВС.

Источник: korrespondent.net