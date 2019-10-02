Лента RSS
Подписаться на ленту
10 февраля 2019, воскресенье, 18:22
+3°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,45
10. 02. 2019

ВВС удалила скандальную публикацию о Порошенко

 
Служба BBC удалила со своего сайта статью, на которую подал иск президент Петр Порошенко, поскольку ожидает решения суда, сообщает Громадське.
 
"Мы решили удалить статью с нашего сайта на время ожидания результата", - говорится в сообщении.
 
Также в BBC считают, что "действовали в интересах общества и будут продолжать защищать это дело".
 
Напомним, что в 2018 году президент Петр Порошенко подал иск против ВВС за клевету из-за материала о том, что посредники украинского руководителя заплатили менее 400 тысяч долларов за его первую встречу с Дональдом Трампом.
 
В иске говорится, что BBC отказалось опубликовать опровержение или извинение, и эта история остается доступной на сайте BBC. По состоянию на 10 февраля публикация недоступна. 
 
В материале BBC говорилось, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов от посредников Порошенко за организацию первой встречи между ним и Дональдом Трампом в июне 2017 года.
 
В администрации Порошенко назвали публикацию ВВС откровеннойложью и потребовали  опровержения данной информации.
 
9 февраля юрист компании Atkins Thomson Solicitors Грэхем Аткинс, представляющий интересы президента Петра Порошенко в иске против ВВС, заявил, что Высокий суд Англии признал публикацию издания такой, что нанесла вред репутации Порошенко.
 
8 февраля издание PressGazette сообщило, что суд в Лондоне в ходе предварительного слушания дела признал однобоким материал ВВС.
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Домофон нужен только для того, чтобы успеть надеть штаны, пока к тебе поднимается курьер с едой.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.