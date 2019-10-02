В полиции запустили флешмоб "Я - бандеровец"

В Национальной и патрульной полиции запустили флешмоб "Я - бандеровец" с целью извиниться за действия одного из стражей порядка, который во время столкновения и задержания участников движения С14 возле Подольского райотдела полиции Киева крикнул "Ложись, Бандера!".

В частности, соответствующие сообщения на своих страницах в Facebook разместили глава Нацполиции Сергей Князев, замглавы Нацполиции Александр Фацевич, глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий и другие.

Также к флешмобу присоединился советник главы МВД Зорян Шкиряк. Напомним, что 9 февраля в Киеве возле Подольского райотдела полиции произошли столкновения между правоохранителями и членами движения С14. Во время инцидента один из правоохранителей крикнул "Ложись, Бандера!". Позже начальник полиции Киева Андрей Крищенко извинился за действия полицейского.

Источник: korrespondent.net