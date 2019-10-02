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10. 02. 2019

В Мадриде многотысячный митинг против диалога с Каталонией

Многотысячный митинг в центре Мадрида прошел против политики диалога премьер-министра Педро Санчеса с правительством Каталонии, сообщает Reuters.

Протесты организованы правыми и крайне правыми оппозиционными партиями.

Акция протеста на площади Plaza de Colon прошла под лозунгом: "За объединенную Испанию, выборы сейчас!". Протестующие считают политику Санчеса предательством национальных интересов и выступают против независимости Каталонии.
 
 
8 февраля правительство Испании объявило, что переговоры с каталонским партиями, выступающими за независимость, прекращены. Мадрид отметил, что больше не будет готовить новых предложений.
 
В правящей Социалистической партии Испании заявили, что если каталонские партии не поддержат план правительства по бюджету, страна может оказаться под угрозой досрочных выборов.
 
 

Источник: korrespondent.net

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