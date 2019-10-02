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10. 02. 2019

В Полтаве за ночь подожгли шесть автомобилей

 
В Полтаве, в ночь на 10 февраля, произошли поджоги шести автомобилей, сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.
 
Около часа ночи 10 февраля на линию 102 поступила информация, что в переулке Рыбацком произошло возгорание легкового автомобиля KIA.
 
"Неизвестное лицо совершило поджог правого колеса автомобиля. Пожар ликвидировали. Поврежден частично подкрылок авто", - рассказали в полиции.
 
Уже в два часа ночи по переулку Рыбальскому было зафиксировано возгорание колеса автомобиля Газель, а через час на том же переулке полностью сгорел автомобиль Fiat. Также был совершен поджог передней части автомобиля Daewoo, позже загорелись Volkswagen и Škoda.
 
 
"Обстоятельства возгорания устанавливаются специалистами ГСЧС и следователями отделения №2 города Полтава. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества)", - сообщили в полиции.
 
Напомним, что в понедельник, 4 февраля, на территории лодочной станции в Киеве горел легковой автомобиль и прицеп-вагончик. 

Источник: korrespondent.net

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