Из-за Brexit Германия может потерять более 100 тысяч рабочих мест

Институт экономических исследований в Галле сообщил, что неупорядоченный выход Великобритании из состава Европейского союза может слишком негативно отразиться на экономике ФРГ, сообщает Deutsche Welle.

Согласно результатам исследования экономистов, из-за "жесткого Brexit" регионы и города Германии могут потерять свыше 100 тысяч рабочих мест.

По их подсчетам наиболее ощутимо это скажется на автомобильной отрасли и ее предприятиях-поставщиках, где под угрозой оказалось около 15 тысяч сотрудников, которые зависят от поставок немецких автомобилей и запчастей в Великобританию.

Исследователи отмечают, что от сокращения рабочих мест пострадают именно города и населенные пункты, где размещены предприятия автопроизводителей и их поставщики.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй просит депутатов дать больше времени для пересмотра соглашения о Brexit. Британский парламент должен проголосовать за соглашение о Brexit не позднее 27 февраля.

Источник: korrespondent.net