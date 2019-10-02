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10. 02. 2019

Из-за Brexit Германия может потерять более 100 тысяч рабочих мест

 
Институт экономических исследований в Галле сообщил, что неупорядоченный выход Великобритании из состава Европейского союза может слишком негативно отразиться на экономике ФРГ, сообщает Deutsche Welle.
 
Согласно результатам исследования экономистов, из-за "жесткого Brexit" регионы и города Германии могут потерять свыше 100 тысяч рабочих мест.
 
По их подсчетам наиболее ощутимо это скажется на автомобильной отрасли и ее предприятиях-поставщиках, где под угрозой оказалось около 15 тысяч сотрудников, которые зависят от поставок немецких автомобилей и запчастей в Великобританию.
 
 
Исследователи отмечают, что от сокращения рабочих мест пострадают именно города и населенные пункты, где размещены предприятия автопроизводителей и их поставщики.
 
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй просит депутатов дать больше времени для пересмотра соглашения о Brexit. Британский парламент должен проголосовать за соглашение о Brexit не позднее 27 февраля.
 

Источник: korrespondent.net

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