Установлена личность кричавшего "Ложись, Бандера!" полицейского

Следователи установили личность мужчины, который во время столкновений с активистами С14 возле Подольского райуправления полиции Киева бил ногами лежащего и кричал "Ложись, Бандера!", сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Всю ночь шли следственные действия. Уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере. Готовим подозрение", - сообщил он.

Луценко напомнил, что 9 февраля ГПУ открыла производство о превышении полномочий работниками полиции.

"Следователи ГБР должны дать оценку насилия в отношении участников контрпикета и дальнейшим действиям полицейских под райотделом. ... Так же принципиально дадим оценку попытке захвата помещения райотдела Нацполиции", - заявил генпрокурор.

Напомним, что 9 февраля в Киеве возле Подольского райотдела полиции произошли столкновения между правоохранителями и членами С14. Во время инцидента один из правоохранителей крикнул "Ложись, Бандера!".

Позже начальник полиции Киева Андрей Крищенко извинился за действия правоохранителя.

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Источник: korrespondent.net