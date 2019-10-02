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10. 02. 2019

Установлена личность кричавшего "Ложись, Бандера!" полицейского

 
Следователи установили личность мужчины, который во время столкновений с активистами С14 возле Подольского райуправления полиции Киева бил ногами лежащего и кричал "Ложись, Бандера!", сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
 
"Всю ночь шли следственные действия. Уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере. Готовим подозрение", - сообщил он.
 
Луценко напомнил, что 9 февраля ГПУ открыла производство о превышении полномочий работниками полиции.
 
"Следователи ГБР должны дать оценку насилия в отношении участников контрпикета и дальнейшим действиям полицейских под райотделом. ... Так же принципиально дадим оценку попытке захвата помещения райотдела Нацполиции", - заявил генпрокурор.
 
 
Напомним, что 9 февраля в Киеве возле Подольского райотдела полиции произошли столкновения между правоохранителями и членами С14. Во время инцидента один из правоохранителей крикнул "Ложись, Бандера!".
 
Позже начальник полиции Киева Андрей Крищенко извинился за действия правоохранителя. 
 
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Источник: korrespondent.net

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