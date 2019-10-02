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10. 02. 2019

На юге Ирана произошло землетрясение

 
Центр сейсмологической службы при Тегеранском институте геофизики сообщил, что на иранском острове Кешми в Персидском заливе произошло землетрясение магнитудой 5,2, пишет Anadolu Agency.
 
Очаг землетрясения залегал на глубине в 10 км. Подземные толчки были зафиксированы в 14:24 по местному времени.
 
В данное время информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
 
Напомним, а Филиппинах произошло сильное землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился в 146 километрах от города Суригао на острове Минданао, информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения нет.
 

Источник: korrespondent.net

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