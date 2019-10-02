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10. 02. 2019

Госкино начало формирование Украинского оскаровского комитета

 
Национальный союз кинематографистов Украины, Ассоциация продюсеров Украины и Государственное агентство Украины по вопросам кино объявили о начале формирования Украинского оскаровского комитета, сообщается на сайте Госкино.
 
Комитет сформируют из членов Общественного совета Украинского оскаровского комитета, куда входят режиссеры украинских фильмов и кинопрофессионалы, которые участвовали в фестивалях класса А, и украинцы, которые являются членами Европейской киноакадемии.
 
Выдвижение кандидатур в оскаровский комитет продлится с 9 февраля по 3 марта 2019 года. Новый состав Украинской оскаровского комитета объявят 11 марта 2019.
 
Напомним, что документальная лента Отдаленный лай собак (The Distant Barking of Dogs) о 10-летнем мальчике с Донбасса была включена в шорт-лист премии Оскар в категории Лучший документальный фильм.

Источник: korrespondent.net

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