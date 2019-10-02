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10. 02. 2019

Аваков тоже высказался о крике "Ложись, Бандера!"

 
Глава МВД Украины  Арсен Аваков осудил высказывание сотрудника полиции, который при задержании активиста кричал "Ложись, Бандера!". 
 
Министр подчеркнул, что поведение правоохранителя является недостойным.
 
"О "Ложись Бандера" – эмоциональная низость. Это недостойное поведение полицейского. Не писал – Андрей Крищенко просил, что сам скажет. Сказал. Все правильно. Это недопустимо. За это стоит попросить прощения у людей и стоит сделать выводы!!!", - написал Аваков в блоге на сайте Украинской правды.
 
 
Напомним, что 9 февраля, во время столкновения между полицией и активистами у зданиия Подольского райуправления полиции Киева один из правоохранителей при задержании молодого человека закричал "Ложись, Бандера!". 
 
Глава полиции Киева Андрей Крищенко публично извинился за высказывание сотрудника полиции.
 
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Источник: korrespondent.net

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