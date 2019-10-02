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10. 02. 2019

На Донбассе в очереди на блокпосту умер человек

 
В селе Кременец на временно оккупированной территории Донецкой области на блокпосту в ожидании перехода скончался пожилой мужчина, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.
 
"8 февраля СММ ОБСЕ узнали от врача о том, что днем ​​накануне он пытался провести реанимационные мероприятия пожилому мужчине (в возрасте 70 или более лет) на блокпосту на автодороге H15 неподалеку от комбината "Каргилл" в н.п.Кременец", - говорится в сообщении.
 
"Очевидно, мужчина пытался попасть на подконтрольную власти Украины территорию. ... Спасти жизнь ему не удалось", - отметили наблюдатели.
 
В Донецке сотрудники морга сообщили, что 7 февраля к ним доставили тело умершего и добавили, что смерть наступила по естественным причинам.
 
"Искусственное создание длинных очередей, неорганизованность и нервная обстановка в работе блокпостов в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск подвергает опасности мирное население. Среди тех, кто ожидает перехода - в основном пожилые люди, которые следуют за пенсиями и социальными выплатами", - заявляет украинская сторона Совместного центра по контролю и координации по вопросам прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
 
Напомним, что с начала текущих суток, 10 февраля, в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе было зафиксировано три обстрела украинских позиций со стороны сепаратистов с использованием вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. 
 

Источник: korrespondent.net

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