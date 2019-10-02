На Донбассе исчез украинский военный

В зоне боевых действий на Донбассе исчез военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Закарпатский Легион.

В горно-штурмовой бригаде заявили, что в субботу, 9 февраля, во время обстрела противником взводного опорного пункта один военнослужащий получил ранение и был эвакуирован для оказания медицинской помощи.

Еще один военнослужащий вероятно из-за полученной контузии потерял ориентировку на местности и покинул наблюдательный пост в направлении позиций боевиков. В этих обстоятельствах в бригаде не исключили его пленение.

Сейчас продолжаются поиски военнослужащего.

Напомним, что с начала текущих суток, 10 февраля, в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе было зафиксировано три обстрела украинских позиций со стороны сепаратистов с использованием вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Источник: korrespondent.net