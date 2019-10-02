Венесуэла переводит счета нефтяных компаний в российский банк - СМИ

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит свои счета в российский Газпромбанк, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Компания PDVSA разослала своим клиентам сообщение о том, что выручка от продаж будет поступать на счета, которые недавно открыли в Газпромбанке.

Это произошло вследствие того, что США ввели 28 января жесткие финансовые санкции, направленные на блокирование доступа президента Венесуэлы Николаса Мадуро в нефтяных доходов страны.

"Мы хотели бы официально узнать о новых банковских инструкциях по осуществлению платежей в долларах США или евро", - написал вице-президент по финансам PDVSA Фернандо де Квинтал в письме от 8 февраля в отдел PDVSA, который контролирует их совместные предприятия.

Напомним, что 10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Председателем парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро - законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

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Источник: korrespondent.net