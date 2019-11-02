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11. 02. 2019

В Белом доме не исключили новый "шатдаун"

 
Президент США Дональд Трамп готов после 15 февраля вновь приостановить работу федерального правительства ("шатдаун"), если Конгресс не выделит средства на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом в воскресенье, 10 февраля, заявил исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни в эфире телекомпании NBC.
 
"Конечно, такое нельзя исключить", − отметил Малвейни, отвечая на вопрос журналиста о возможном возобновлении "шатдауна".
 
По его словам, если демократы в Конгрессе возьмут верх и предложат Трампу рассмотреть пакет законов, не предусматривающих вообще никаких средств на возведение стены, он его не подпишет.
 
"Разве он (президент США) может поставить свою подпись под таким документом? Это невозможно", − подчеркнул Малвейни.
 
Напомним, в США 35 дней продолжался "шатдаун" из-за разногласий Трампа и демократов по принятию бюджета, который предусматривает выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены с Мексикой.
 
Финансирование ряда федеральных ведомств, в том числе Госдепа, министерства внутренней безопасности, Минюста, NASA, біло приостановлено.
 
Белый дом и Конгресс 25 января договорились о возобновлении финансирования правительства до 15 февраля. 

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Источник: korrespondent.net

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