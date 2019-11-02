В Афинах на борту самолета МАУ нашли неизвестное вещество

Рейс МАУ, который должен был вылететь из Афин в Киев, отложили из-за вещества неизвестного происхождения, найденного на борту. Об этом вечером 10 февраля сообщила пресс-служба авиакомпании в Facebook.
Отмечается, что бортпроводники обнаружили сосуд с веществом на борту рейса PS354 от 10 февраля, который должен был улететь в 15.00 по местному времени
"Сосуд с неизвестным веществом передан на экспертизу в компетентные органы. В соответствии с процедурами авиацийнои безопасности, в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, рейс PS354 отложен до 15.00 11 февраля", − отметили в МАУ.
Представители авиакомпании уточнили, что все пассажиры самолета были размещены в отеле, обеспечены питанием и трансфером из аэропорта в гостиницу и обратно.
Ранее сообщалось, что 29 января в аэропорту Борисполь были задержаны вылеты 22 рейсов МАУ из-за сбоя в заправке самолетов топливом. Проблему удалось решить на следующий день.
Напомним, в ноябре 2017 года стамбульская полиция искала бомбы на борту двух самолетов МАУ в международном аэропорту имени Ататюрка.
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Источник: korrespondent.net