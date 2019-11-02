Лента RSS
Подписаться на ленту
11 февраля 2019, понедельник, 03:15
+3°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,45
11. 02. 2019

Число жертв прорыва дамбы в Бразилии выросло до 165 человек

 
Число погибших при прорыве дамбы компании Vale в бразильском штате Минас-Жерайс увеличилось до 165 человек. Об этом в воскресенье, 11 февраля,  сообщает сообщил портал Globo.

Отмечается, что на данный момент опознаны тела 156 жертв трагедии. Пропавшими без вести остаются 160 человек. 

Спасатели задействовали 11 летательных аппаратов, 35 машин. В поисках участвуют 352 военных.
 
Напомним, 25 января произошел прорыв плотины в бразильском штате Минас-Жерайс. Потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей. 
 
Ранее сообщалось о 157 жертвах.
 
В пятницу, 8 февраля, около 700 человек были эвакуированы из районов, расположенных около двух дамб компаний Vale SA и ArcelorMittal, из-за опасений новых обрушений.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Домофон нужен только для того, чтобы успеть надеть штаны, пока к тебе поднимается курьер с едой.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.