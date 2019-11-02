Лента RSS
Подписаться на ленту
11 февраля 2019, понедельник, 03:07
+3°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,45
11. 02. 2019

Мадуро дал старт масштабным военным учениям

 
Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учениям Двухсотлетие Ангостуры-2019, в которых принимут участие как вооруженные силы, так и народное ополчение республики. Трансляция выступления венесуэльского лидера велась в воскресенье, 10 февраля, в Periscope.
 
Учения продлятся до 15 февраля. Как указал Мадуро в своем недавнем выступлении, они станут "самыми крупными и масштабными из всех, что проводила страна за свою 200-летнюю историю".
 
Перед началом маневров глава государства прибыл в прибрежный штат Миранда, где встретился с военными и ознакомился с образцами военной техники.
 
В ходе учений военные отработают сценарии возможного "вторжения на территорию страны".
 
В Венесуэле во время учений упал военный вертолет
 
Как сообщал Корреспондент.net, 3 февраля президент США Дональд Трамп в интервью CBS  заявил, что не исключает возможность военного вторжения в Венесуэлу.
 
Напомним,  23 января экс-председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США, ЕС и ряд других стран региона и мира.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Домофон нужен только для того, чтобы успеть надеть штаны, пока к тебе поднимается курьер с едой.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.