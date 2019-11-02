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11. 02. 2019

Президент Афганистана готов предоставить талибам офис

 
Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье, 10 февраля, заявил, что готов предоставить возможность членам террористической организации Талибан открыть офис в стране. Об этом сообщило агенство Reuters.
 
"Если Талибан хочет офис, я предоставлю его им в Кабуле, Нангархаре или Кандагаре к завтрашнему дню", − отметил Гани.
 
Официальный представитель офиса движения в Дохе Мухамммад Сохуил Шахин указал, что талибы хотят международного признания их офиса в Катаре.
 
Напомним, 5-6 февраля в Москве проходили мирные переговоры по ситуации в АфганистанеИнициатором встречи выступила афганская община в России.
 
В мероприятии принимали участие представители Талибана, при этом официальные представители нынешнего правительства отсутствовали.
 
По итогам встречи стороны заявили о необходимости создать правительство для всех афганцев, вывода иностранных войск и невмешательства зарубежных стран во внутренние дела республики.
 
Участники конференции договорились о получении талибами официального представительства в Дохе.

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Источник: korrespondent.net

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