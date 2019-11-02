Япония обвинила Китай во вторжении в ее воды

В канцелярии премьер-министра Японии создан штаб кризисного реагирования из-за вторжения китайского сторожевого корабля в японские территориальные воды в районе спорных островов в Восточно-Китайском море. Об этом в понедельник, 11 февраля, сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что ранее четыре сторожевых корабля Китая приблизились к территориальным водам Японии, и один из них проник, как утверждается, в японскую зону в районе островов Сенкаку, которые в Китае называют Дяоюйдао и считают своими.

Штаб кризисного реагирования будет собирать информацию об этом инциденте и следить за дальнейшей ситуацией.

Острова Сенкаку (Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Токио утверждает, что занимает их с 1895 года, а в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория.

После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году.

Территориальная проблема между Китаем и Японией обострилась после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией.

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Источник: korrespondent.net