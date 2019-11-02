Шимпанзе сбежали из вольера с помощью ветки

В зоопарке Белфаста в Северной Ирландии шимпанзе сбежал из вольера, использовав сломанные ветки деревьев. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что ветер сломал несколько веток деревьев, растущих на территории и животные использовали самую крупную из них в качестве лестницы, прислонив ее к стене.

В итоге один шимпанзе покинул вольер на короткий период времени. Он прогулялся по дорожке, где ходят посетители, и вернулся к сородичам. Другие животные сидели на стене вольера.

"Они умные приматы и знают, что они не должны выходить из своего вольера, поэтому вернулись сами", − отметил владелец зоопарка.

The moment some chimps at #BelfastZoo escaped from their enclosure, using broken branches after #StormErik pic.twitter.com/LvplO6hrcu — Catherine Tinley (@CatherineTinley) 10 февраля 2019 г.

Video captures Chimps walking freely around Belfast Zoo after escaping over their wall on Saturday afternoon.



All the Chimpanzees have been accounted for and are back in their enclosure. 🐒 🙊



🎥 Chantelle Baxter pic.twitter.com/ehxSUq8Dr2 — Stuart Robinson (@stuartrobinson1) 9 февраля 2019 г.

Ранее сообщалось, что в китайском зоопарке шимпанзе научились делать уборку в собственных вольерах.

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Источник: korrespondent.net