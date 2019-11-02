Трамп сравнил женщину-сенатора со снеговиком

Президент США Дональд Трамп считает, что сенатор-демократ от штата Миннесота Эми Клобушар, которая в воскресенье, 10 февраля, объявивила о вступлении в президентскую гонку, была похожа на снеговика во время выступления в родном штате. Об этом американский лидер написал в Twitter.

"И снова это произошло. Эми Клобушар объявила о том, что она вступает в гонку за президентское кресло, с гордостью говоря о борьбе с глобальным потеплением, при этом выступая в буквальном смысле во время снежной бури и на морозе. Время подобрано неудачно. К концу своей речи она выглядела как снеговик!" − отметил Трамп.

Напомним, Клобушар решила участвовать в выборах президента США в 2020 году.

В 2006 году она стала первой женщиной, избранной в верхнюю палату Конгресса США от Миннесоты, и вступила в должность в начале января 2007 года. В 2012 году Клобушар была переизбрана в Сенат на второй срок.

Трамп усомнился в глобальном потеплении

Ранее сообщалось, что на выборах в 2020 году за Трампа готова проголосовать треть американцев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net