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11. 02. 2019

Трамп сравнил женщину-сенатора со снеговиком

 
Президент США Дональд Трамп считает, что сенатор-демократ от штата Миннесота Эми Клобушар, которая в воскресенье, 10 февраля, объявивила о вступлении в президентскую гонку, была похожа на снеговика во время выступления в родном штате. Об этом американский лидер написал в Twitter.
 
"И снова это произошло. Эми Клобушар объявила о том, что она вступает в гонку за президентское кресло, с гордостью говоря о борьбе с глобальным потеплением, при этом выступая в буквальном смысле во время снежной бури и на морозе. Время подобрано неудачно. К концу своей речи она выглядела как снеговик!" − отметил Трамп.
 
Напомним, Клобушар решила участвовать в выборах президента США в 2020 году.
 
В 2006 году она стала первой женщиной, избранной в верхнюю палату Конгресса США от Миннесоты, и вступила в должность в начале января 2007 года. В 2012 году Клобушар была переизбрана в Сенат на второй срок.
 
Трамп усомнился в глобальном потеплении
 
Ранее сообщалось, что на выборах в 2020 году за Трампа готова проголосовать треть американцев.

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Источник: korrespondent.net

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