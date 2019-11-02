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11. 02. 2019

Итоги 10.02: "Я − бандеровец" и уступка Порошенко

 
В Нацполиции запустили флешмоб "Я − бандеровец"
 
В Национальной и патрульной полиции запустили флешмоб "Я − бандеровец". Таким образом правоохранители решили извиниться за инцидент во время задержания участников движения С14 возле Подольского райотдела полиции Киева. Тогда один из спецназовцев крикнул "Ложись, Бандера!".
 
Сообщения на своих страницах в Facebook разместили, в частности, глава Нацполиции Сергей Князев, замглавы Нацполиции Александр Фацевич, глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий и другие.
 
Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что сотрудник полиции, допустивший оскорбительные выкрики в адрес активистов, будет привлечен к ответственности. 
 
В Сирии начали финальную атаку на террористов ИГ
 
Сирийские демократические силы, поддерживаемые США, заявили о начале "окончательной битвы", чтобы вытеснить террористов "Исламского государства" из их последнего района в восточной Сирии.
 
По данным SDF, на определенной территории все еще может быть 600 боевиков, большинство из которых − иностранцы. 
 
ВВС удалила спорную публикацию о Порошенко, ожидая вердикт суда
 
Служба BBC удалила со своего сайта статью, из-за которой президент Петр Порошенко подал в суд. Отмечается, что материал исчез на время ожидания результата судебного разбирательства.
 
Напомним, глава государства в 2018 году подал иск против ВВС за клевету из-за материала о том, что посредники украинского руководителя заплатили не менее 400 тысяч долларов за его первую встречу с Дональдом Трампом.
 
Госкино начало формировать Украинский оскаровский комитет
 
Национальный союз кинематографистов Украины, Ассоциация продюсеров Украины и Государственное агентство Украины по вопросам кино объявили о начале формирования Украинского оскаровского комитета.
 
Выдвижение кандидатур продлится с 9 февраля по 3 марта, а новый состав объявят 11 марта.
 
В Венесуэле начались крупнейшие в истории страны военные учения
 
Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учениям Двухсотлетие Ангостуры-2019, в которых принимут участие как вооруженные силы, так и народное ополчение республики.
 
Они продлятся до 15 февраля.
 
В Мадриде протестовали против диалога с Каталонией
 
В центре Мадрида прошел многотысячный митинг против политики диалога премьер-министра Педро Санчеса с правительством Каталонии.
 
Протестующие считают политику Санчеса предательством национальных интересов и выступают против независимости Каталонии.

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Источник: korrespondent.net

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