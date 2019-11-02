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11. 02. 2019

В Бельгии "желтые жилеты" атаковали дом экс-премьера

Полиция Бельгии задержала 38 участников несанкционированной акции "желтых жилетов" в городе Монс. Об этом в воскресенье, 10 февраля, пишет Le Soir.

Отмечается, что около сотни "желтых жилетов" провели в Монсе несогласованную манифестацию протеста, переросшую в действия, нарушавшие общественный порядок.

"Наши сотрудники провели 38 административных арестов после нескольких происшествий, среди которых взрывы петард в почтовом ящике дома Элио Ди Рупо, которые нанесли ущерб", - отметил начальник местной полиции.

Напомним, во Франции 9 февраля прошли новые акции протеста "желтых жилетов".  В Париже один из участников протестного движения получил серьезное увечье во время столкновений с полицией - мужчине оторвало руку.

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Источник: korrespondent.net

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