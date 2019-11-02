Глава Пентагона посещает Афганистан с необъявленным визитом

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в понедельник, 11 февраля, прибыл в Афганистан с необъявленным визитом для встреч с военными должностными лицами и афганскими чиновниками. Об этом сообщает Радио Свобода.

В частности, глава Пентагона сообщил журналистам, что в ходе переговоров с афганскими лидерами намерен подчеркнуть о необходимости достижения мира с талибами.

При этом Шанахан заверил, что не получал от Белого дома указаний по снижению численности американских войск в Афганистане с нынешних 14 тысяч.

Известно, что часть лидеров Афганистана выступает против мирного соглашения с талибами, тогда как талибы пока отказываются вести переговоры с правительством в Кабуле, называя их марионетками Запада.

Напомним, 5-6 февраля в Москве проходили мирные переговоры по ситуации в Афганистане . Инициатором встречи выступила афганская община в России.

В мероприятии принимали участие представители Талибана, при этом официальные представители нынешнего правительства отсутствовали.

По итогам встречи стороны заявили о необходимости создать правительство для всех афганцев, вывода иностранных войск и невмешательства зарубежных стран во внутренние дела республики.

Участники конференции договорились о получении талибами официального представительства в Дохе.

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Источник: korrespondent.net