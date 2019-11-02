Сутки в ООС: девять обстрелов, пострадавших нет

Сепаратисты за минувшие сутки, 10 февраля, девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток обстрелы позиций ООС велись: из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе Авдеевки; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Опытного; из минометов калибра 82 мм - вблизи Гнутово; из стрелкового оружия - у Красногоровки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север сепаратисты обстреляли украинские позиции: из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - дважды вблизи Южного; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе Крымского; из крупнокалиберных пулеметов - в районе Айдара; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Светлодарска.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - добавили в штабе.

Ранее стало известно, что на Донбассе исчез военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Закарпатский Легион.

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Источник: korrespondent.net