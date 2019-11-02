В Украине с понедельника, 11 февраля, заработали двадцать новых радаров TruCam. Об этом ранее предупреждал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в соцсети Facebook.

Белошицкий напомнил, что стандарты остаются такими же, как и раньше. В частности, заблаговременно публикуется карта с отмеченными участками использования TruCam; стоят предупреждающие знаки и служебная машина с синими проблесковыми маячками.

Cмотрите фотогалерею: В Украине заработали 20 новых радаров TruCam

Напомним, с 8 октября 2018 года нарушения водителей на дорогах начали фиксировать с помощью TruCam - лазерных приборов для измерения скорости движения автомобиля с ведением видеофиксации.

Ранее на дорогах Украины функционировали 30 таких устройств, теперь их стало еще на 20 больше.

"Радар" TruCam вернулся на дороги. Что нужно знать

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Источник: korrespondent.net