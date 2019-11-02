Пропавший капитан судна Норд объявился в Крыму - СМИ

Объявленный в розыск капитан арестованного в Украине крымского судна Норд Владимир Горбенко якобы вернулся в аннексированный Крым. Об этом со ссылкой на его мать Евгению Горбенко сообщает в понедельник, 11 февраля, РИА Новости.

"Сын дома. Вернулся еще в субботу. Чувствует себя нормально", - сказала она.

По ее словам, Горбенко находится в Керчи.

Сам Горбенко в интервью российским СМИ рассказал, что пересек границу по паспорту России.

"У меня не было никаких ограничений на возвращение домой", - заверил он.

Ранее украинская полиция 4 февраля объявила Горбенко в розыск как без вести пропавшего. По данным МВД Украины, он исчез в Мелитополе, на связь с родными не выходил из 26 января. После исчезновения Горбенко в Украине открыли уголовное производство об убийстве.

Известно, что Горбенко был единственным из экипажа Норда, кто оставался на материковой части Украины, где против него возбудили уголовное дело. В апреле Херсонский суд отпустил его из-под стражи под личное обязательство - прибыть к следователю по первому требованию.

Напомним, украинские пограничники задержали судно Норд в Азовском море в конце марта 2018 года. Его арестовали и отправили в украинский порт Бердянск, а у команды изъяли паспорта.

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Источник: korrespondent.net