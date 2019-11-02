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11. 02. 2019

В Черновцах на ходу загорелся троллейбус

На Центральной площади в Черновцах утром в понедельник, 11 февраля, загорелся троллейбус. Об этом пишет Чернівці.online.

На месте аварии работают патрульные и спасатели.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, пожар уже потушен работниками ГСЧС.

Движение транспорта усложнено. Патрульные пытаются урегулировать ситуацию.

В результате инцидента никто не пострадал.

Cмотрите фотогалерею: В Черновцах на ходу загорелся троллейбус

Накануне в Хмельницкой области на ходу загорелся пассажирский микроавтобус.

Также сообщалось, что в январе в центре Тернополя загорелся троллейбус.

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Источник: korrespondent.net

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