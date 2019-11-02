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11. 02. 2019

Житель Харьковской области хранил дома боеприпасы и наркотики

У жителя поселка Боровая Харьковской области правоохранители изъяли оружие, наркотики и боеприпасы. Об этом в воскресенье, 10 февраля, сообщила пресс-служба полиции области.

По данным ведомства, 32-летний житель поселка Боровая хранил опасные вещества в хозяйственных постройках по месту жительства.

"Во время санкционированного обыска оперативники Боровского отделения полиции обнаружили в доме злоумышленника корпус гранаты РГД-5 с запалом к ней и гранатомет РПГ-23, охотничье ружье ИЖ-27е и один патрон к нарезному оружию калибра 9,3 мм. Кроме боеприпасов, полицейские обнаружили и изъяли в хозяйственной постройке кусты растения, похожего на коноплю, и сухое измельченное вещество растительного происхождения общим весом около 30 кг", - говорится в сообщении.

Мужчина объяснил полицейским, что наркотические вещества он изготавливал для собственного употребления, а взрывоопасные предметы нашел около двух лет назад на огороде и хранил для собственных нужд.

Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу.

Мужчине сообщили о подозрении. Злоумышленника задержали, он находится в изоляторе временного содержания. 

Cмотрите фотогалерею: Житель Харьковской области хранил дома боеприпасы и наркотики

Ранее в Житомирской области СБУ задержала торговцев взрывчаткой.

Также сообщалось, что в Хмельницкой области обнаружили три полиэтиленовых мешка с гранатами.

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Источник: korrespondent.net

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