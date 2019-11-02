В Венгрии против украинцев массово открывают дела

В Венгрии открыли 370 дел против выходцев из Украины, которые по мнению следствия, мошенническим путем получили гражданство Венгрии. Обвинения уже предъявлены в 156 делах. Об этом в понедельник, 11 февраля, сообщает Мукачево.net.

Отмечается, что такие данные сообщил Генеральный прокурор Венгрии Петер Полт в официальном ответе на запрос лидера фракции оппозиционной партии Демократическая коалиция. В этом ответе также говорится, что в настоящее время активно ведется 60 расследований, 32 случая находятся еще на начальной стадии. В общем вынесены судебные решения по 108 делам, и только два из них еще не являются окончательными.

"В основном процедура была начата, когда оказывалось, что заявитель получил гражданство без знания венгерского языка, а также когда экзамен на знание языка сдавало подставное лицо", - отметил Петер Полт.

Будут ли лишать нарушителей гражданства Венгрии, в прокуратуре не сообщили.

Ранее глава фракции оппозиционной партии Демократическая коалиция обратился в Генпрокуратуру Венгрии с просьбой расследовать дела против украинцев, которые получили венгерское гражданство мошенническим путем, а также оформили в Венгрии фальшивую прописку. Незадолго до парламентских выборов в Венгрии несколько политиков от партии также сообщили, что в восточной части страны зарегистрировано много украинцев, которых якобы готовят к фальсификации результатов выборов.

Тогда лидер партии даже показал дом у венгерской границы, в котором якобы "прописано" более 200 украинцев.

Также венгерская оппозиция требовала проверить всех украинцев, которые получают пенсию в Венгрии.

Сейчас прокуратура Венгрии требует конфисковать жилье у выходцев из Украины, которые незаконно получали пенсию в этой стране.

К слову, согласно официальным данным венгерских властей по состоянию на февраль 2015 венгерское гражданство получили 94 000 украинских. Это последняя официальная цифра, которая была озвучена венгерскими властями на эту тему.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что в венгерских консульствах в Украине прекратили предоставлять гражданство местным жителям.

Перед этим сообщалось, что Киев и Будапешт налаживают отношения.

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Источник: korrespondent.net