Лента RSS
Подписаться на ленту
11 февраля 2019, понедельник, 12:26
+2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,45
11. 02. 2019

В Сумах у маршрутки на ходу отвалилось колесо

В Сумах вблизи железнодорожного вокзала у маршрутки №61 на ходу отвалилось колесо. Об этом в понедельник, 11 февраля, пишет Панорама.

Отмечается, что авария случилась, когда марштрутка двигалась во второй полосе с ул. Леваневского в направлении ж/д вокзала.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Cмотрите фотогалерею: В Сумах у маршрутки на ходу отвалилось колесо

Ранее в Николаеве у маршрутки на ходу отвалился руль.

Также сообщалось, что в Виннице у троллейбуса разорвалось внутреннее колесо.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Домофон нужен только для того, чтобы успеть надеть штаны, пока к тебе поднимается курьер с едой.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.