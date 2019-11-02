В Сумах вблизи железнодорожного вокзала у маршрутки №61 на ходу отвалилось колесо. Об этом в понедельник, 11 февраля, пишет Панорама.

Отмечается, что авария случилась, когда марштрутка двигалась во второй полосе с ул. Леваневского в направлении ж/д вокзала.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Cмотрите фотогалерею: В Сумах у маршрутки на ходу отвалилось колесо

Ранее в Николаеве у маршрутки на ходу отвалился руль.

Также сообщалось, что в Виннице у троллейбуса разорвалось внутреннее колесо.

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Источник: korrespondent.net