Убийство Гандзюк: подозревают главу облсовета

Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом в понедельник, 11 февраля, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Гражданину Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк", - говорится в сообщении.

Как говорится в обнародованном документе, глава Херсонского областного совета Владислав Мангер подозревается в организации убийства.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.

31 января Владислав Мангер принял решение выйти из партии Батькивщина на время расследования дела.

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Источник: korrespondent.net