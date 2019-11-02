Капитан Норда не пересекал админграницу с Крымом – ГПСУ

Капитан задержанного судна Норд Владимир Горбенко официально не пересекал украинско-российскую государственную границу, равно как и административную границу с Крымом. Об этом в понедельник, 11 февраля, заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

"Мы видели эту информацию (об обнаружении Горбенко на территории Крыма – ред.) и сейчас ее всесторонне изучаем, но то, что можно уже сейчас утверждать официально: ни на контролированном участке админграницы с Россией, но на админгранице с Крымом данный гражданин не пересекал границу", - сказал Слободян.

Российские СМИ обнародовали информацию, что Горбенко вернулся в Крым.

Сам Горбенко в интервью российским СМИ рассказал, что пересек границу по паспорту России.

"У меня не было никаких ограничений на возвращение домой", - заверил он.

Ранее украинская полиция 4 февраля объявила Горбенко в розыск как без вести пропавшего. По данным МВД Украины, он исчез в Мелитополе, на связь с родными не выходил с 26 января. После исчезновения Горбенко в Украине открыли уголовное производство об убийстве.

Напомним, украинские пограничники задержали судно Норд в Азовском море в конце марта 2018 года. Его арестовали и отправили в украинский порт Бердянск, а у команды изъяли паспорта.

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Источник: korrespondent.net