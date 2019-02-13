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13. 02. 2019

Меркель раскрыла планы политического будущего

Канцлер Германии Ангела Меркель будет оставаться на посту главы правительства страны до окончания периода - до 2021 года. Об этом она заявила в среду, 13 февраля, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, сообщает ТАСС.

"Я раскрыла свои планы, я сказала, что готова оставаться канцлером до 2021 года", - отметила Меркель.

Напомним, 7 декабря Ангела Меркель покинула пост главы партии Христианско-демократический союз, который занимала 18 лет. Ее преемницей выбрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считается протеже канцлера.

При этом большинство немецких респондентов считают, что Меркель покинет пост канцлера ФРГ еще до завершения своего периода легислатуры в 2021 году.

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Источник: korrespondent.net

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