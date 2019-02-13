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13. 02. 2019

Названы сроки решения торгового спора США и Китая

Встреча президента США Дональда Трампа и председатель КНР Си Цзиньпина состоится в марте. Об этом заявил в среду, 13 февраля, заместитель министра сельского хозяйства США Стивен Сенски, передает агентство Reuters.

Выступая на деловом форуме, замглавы американского минсельхоза заявил, что встреча лидеров США и КНР, как ожидается, состоится "в какое-то время в марте".

Накануне Трамп заявил, что "в настоящий момент не намерен" проводить встречу с Си Цзиньпином. Президент США также заявил, что может продлить крайний срок заключения торговой сделки с Китаем, который истекает 1 марта.

В то же время, сегодня в Пекине прошли предварительные консультации накануне нового раунда переговоров США и Китая. "Пока они продвигаются хорошо", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

14-15 февраля в Пекине пройдет очередной раунд переговоров об урегулировании торговых споров. 

Как сообщал телеканал CNBC, Вашингтон может выделить дополнительное время на достижение договоренности с Пекином по торговым вопросам, если в процессе консультаций наметятся успехи.

Ранее сообщалось, что финальная торговая сделка с Китаем не будет заключена до тех пор, пока Трамп не встретится с Си Цзиньпином.

Напомним, в конце первой декады января США и Китай провели переговоры по торговым противоречиям. По их итогам Пекин пообещал существенно увеличить закупки американских товаров. 

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Источник: korrespondent.net

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